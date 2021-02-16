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Шоу-бизнес
От роли в фильме

От роли в фильме "Варвара-краса" до продавщицы: как сложилась жизнь актрисы Клюевой

Кадр из фильма "Варвара краса, длинная коса" (1969)
Татьяна Клюева прославилась после выхода на экраны фильма-сказки "Варвара-краса, длинная коса". Однако никто из поклонников не мог предположить, что после головокружительного успеха актрису ждет не блестящая карьера, а место продавщицы на рынке.
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Будущая звезда родилась в Москве в 1951 году. Впервые Таня снялась в кино, когда ей было 14 лет. Девочка дебютировала в эпизоде в фильме Александра Митты "Звонят, откройте дверь". Для юной Тани работа с именитым режиссером предопределила выбор жизненного пути – девушка решила поступить в ГИТИС.

Впрочем, еще до окончания школы Клюева несколько раз появилась на экране. Например, снялась в детском детективе "Акваланги на дне". Таня исполнила роль подруги главного героя, девочки по имени Оксана. Также будущая звезда пробовалась на роль в фильме Александра Роу "Огонь, вода и медные трубы", но предпочтение отдали другой актрисе.

Правда, тогда режиссер пообещал, что она снимется в его следующем фильме. Слово свое он сдержал и доверил Татьяне Клюевой роль Варвары-красы в своей знаменитой сказке. Зрители были в восторге от красоты исполнительницы главной роли. Тогда девушку считали чуть ли не самой прекрасной сказочной героиней.

Кадр из фильма "Встретимся у фонтана" (1976)

После премьеры на Татьяну Клюеву обрушилась популярность. По словам артистки, письма на ее адрес стали приходить мешками! Юной неопытной актрисе было очень тяжело, ведь она считала, что должна ответить каждому. При этом она никогда не ощущала себя звездой.

В 1974 году Татьяна Клюева окончила ГИТИС. Однако повторить успех фильма "Варвара-краса, длинная коса" не смогла уже ни одна картина с участием актрисы. Впрочем, она почти перестала сниматься, посвятив себя семье и любимому мужу.

Личная жизнь

Несмотря на бурную киномолодость, Татьяна Клюева вышла замуж не за актера или режиссера. Ее избранником стал одноклассник Дмитрий Гагин. После школы парень поступил в военно-морское училище и стал капитаном дальнего плаванья.

В одном из своих интервью актриса вспомнила, как возлюбленный пришел за ней на съемочную площадку фильма "Офицеры", в котором Татьяне досталась одна из ролей. Он явился в павильон, побеседовал с режиссером, а потом подошел к ней и предложил просто уйти. "И я ушла за ним", – призналась Татьяна Клюева.

Кадр из фильма "Самый сильный" (1973)

Вскоре влюбленные поженились и переехали в Севастополь. Первое время актриса пыталась ездить на съемки, но в конечном итоге выбрала семью, ведь ей нужно было заботиться о сыне Яне, пока супруг был в море.

В одном из интервью Татьяна Клюева призналась, что ради заработка устроилась продавать обувь на рынке. Через какое-то время ей удалось начать собственное дело и даже развить бизнес до нескольких торговых точек. По словам звезды фильма "Варвара-краса, длинная коса", она не жалеет об оставленной карьере в кино.

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Автор: 16 февраля 2021, 12:31

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