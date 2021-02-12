Отец покойного Децла погряз в долгах

У родителя рэпера Децла большие неприятности. Александр Толмацкий накопил многомиллионных долги.



Проблемы с бизнесом у мужчины образовались в 2019 году. Уже в то время убытки составляли 30 миллионов рублей.

Отец рэпера Децла не хотел прощаться со своим бизнесом, надеясь поправить свое положение. Однако задолженность только росла. В итоге Александр Толмацкий задолжал налоговой службе 1,1 миллион рублей.

Дабы выбраться из всего этого, предприниматель подал документы на прохождение процедуры банкротства. Бизнес мужчине все же пришлось закрыть.

Напомним, ранее Александр Толмацкий долгое время был одним известных продюсеров. 35-летний Кирилл Толмацкий (Децл) внезапно умер 3 февраля 2019 года в Ижевске во время концерта. У музыканта остановилось сердце.

Как писали "Дни.ру", ранее отец рэпера Децла разместил трогательный ролик с сыном. На кадрах артист читает рэп. Александр Толмацкий отметил, что уже два года думает над смертью своего отпрыска. Мужчина не может понять, почему его сын так рано умер. Он отметил, что всегда будет помнить и любить наследника.