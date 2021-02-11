Блюменкранц из "Дома-2" умолял жену пустить его на роды: Она меня заблокировала

Звезды реалити-шоу "Дом-2" Валерий Блюменкранц и Анна Левченко вновь расстались в начале февраля. Мужчина молит подписчиков помочь ему помириться с возлюбленной. Он просил прощения у супруги, но та не приняла его извинения.
В итоге Левченко заблокировала Блюменкранца в "Инстаграм". Более того, она запретила мужу присутствовать на родах, которые, по срокам, произойдут в марте. Но Валерий решил не сдаваться, поскольку очень хочет увидеть малыша. Ему пришлось умолять избранницу пустить его в палату в важный день.
Анна сдалась и все-таки позволила супругу присутствовать на родах. Об этом Блюменкранц сообщил подписчикам. При этом мужчина отметил:
"Она меня заблокировала [в "Инстаграм"], но пока не разблокировала, к сожалению. Хотя какой-никакой диалог вяжется".
Делясь новостями, Валерий Блюменкранц также решил рассказать, по какой причине произошла ссора с женой. Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" признался, что сам виноват в случившемся. Якобы он, приехав в Москву, встретился с друзьями. Беременная супруга просила мужчину вернуться домой, но тот предпочел остаться допоздна и провести время за играми в карты и распитием алкогольных напитков.
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