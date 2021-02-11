Блюменкранц из "Дома-2" умолял жену пустить его на роды: Она меня заблокировала

Можно вывести человека из "Дома-2", но "Дом-2" из человека не вывести никогда. Покинувшие реалити-шоу Валерий Блюменкранц и Анна Левченко уже долгое время держат подписчиков своих инстаграм-аккаунтов в курсе всего, что происходит в личной жизни. Так, недавно поклонники узнали, что пара вновь находится на грани развода.

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