Звезда "Дома-2" переживает тяжелое горе: сбила машина, сломаны ребра

В субботу, 24 октября, экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Валерий Блюменкранц узнал шокирующую новость: его маму сбила машина. Елена Мужевская находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на одной из улиц в Одессе. Иномарка, за рулем которой была женщина, наехала на Елену на тротуаре. Маму Валерия доставили в больницу с поврежденным позвоночником и сломанными ребрами.

Спустя несколько дней Мужевская сама вышла на связь, опубликовав видео из больничной палаты. Женщина старается не унывать, она благодарит подписчиков своего инстаграм-аккаунта за поддержку и надеется, что в скором времени пойдет на поправку.

Но врачи делают неоптимистичный прогноз: Елене придется лежать около полугода. Тем временем Валерий находится в Санкт-Петербурге и пока не может приехать к матери.

"Все под контролем. Все необходимое у нее есть. Мы всегда с ней на связи", – уверяет Блюменкранц.

В личной жизни у Валерия тоже не все гладко. Он часто ссорится со своей супругой Анной Левченко и говорит о разводе. Блюменкранц временно живет у друзей и подумает вернуться в Москву.