Монеточка закатила шикарную свадьбу в разгар пандемии

В конце прошлого года певица рассказала, что вышла замуж. Тогда в ее блоге в "Инстаграм" появилась фотография с обручальными кольцами.

Известно, что супругом артистки стал 33-х летний музыкант и продюсер Виктор Исаев. Пара уже достаточно давно живет в Сочи. Елизавета признавалась, что сначала они с избранником дружили. Однако потом их отношения переросли в нечто большее.

С торжеством возлюбленные не торопились. Некоторые предполагают, что они просто ждали, когда смягчат меры, введенные из-за пандемии. Накануне в одном из ресторанов пара устроила пышный банкет и собрала всех друзей вместе. Неожиданно для многих Монеточка предстала перед восхищенной публикой в роскошном, пышном платье.

На вечеринке были замечены многие знаменитости, среди которых оказалась и Александра Бортич, и Сергей Бурунов. "Судьба свела меня и с Лизой, и с Витей, мы подружились, буду ходить в гости к вам. Так здорово, что проект "Родные" нас свел. Совет вам да любовь и здоровья", – трогательно обратился к молодоженам последний.

Ранее Монеточка прокомментировала событие и отметила, что их свадьба не похожа ни на одно другое мероприятие. "Наша свадьба не похожа на концовку сказки Disney, не похожа на свадьбу наших родителей, не похожа на стильное торжество Instagram-селебрити. Она только наша", – подчеркнула она. Певица рассказала, что не придерживается принципа "счастье любит тишину". "Мое любит громкие песни, танцы и искры радости. Потому что это я", – поделилась она с поклонниками.