Округлившийся живот Монеточки вызвал бурную реакцию поклонников

Оказалось, что шуточные кадры в личном блоге певицы буквально всполошили народ. Большинство не могло поверить в столь внезапную беременность молодой девушки. Нашлись и те, кто устроил звезде настоящий допрос.
Сама же Монеточка лишь попросила "выбрать пол будущего ребенка". Пользователи "Инстаграм" с юмором отреагировали на комментарий исполнительницы и стали расписывать собственные догадки.
Полетам мыслей поклонников не было конца: "Копеечка", "Зачем пол, лучше 3/4", "Рожаем альбом", "Теперь копилочка". Так выглядели импровизированные дебаты остроумных фанатов. Похоже, что никто не воспринял беременность Елизаветы всерьез.
"Вкусные пельмени были", – подытожил один поклонник.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно о свадьбе Монеточки и композитора Виктора Исаева. Если верить новостным изданиям, торжественная церемония прошла в Сочи. Именно там молодожены обменялись кольцами и поклялись любить друг друга.
Несмотря на стремительное развитие событий, возлюбленные никогда не обсуждали планирование беременности. В одном из интервью Гырдымова заявляла, что ее главной целью является карьера, а уже на втором месте стоит рождение наследника.
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