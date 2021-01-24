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Округлившийся живот Монеточки вызвал бурную реакцию поклонников

Округлившийся живот Монеточки вызвал бурную реакцию поклонников

Елизавета Гырдымова. Фото: instagram.com/monetochkaliska/
22-летняя Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, обнародовала фотографию с беременным животиком. Многочисленная аудитория сразу же принялась поздравлять семью артистки с пополнением.
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Оказалось, что шуточные кадры в личном блоге певицы буквально всполошили народ. Большинство не могло поверить в столь внезапную беременность молодой девушки. Нашлись и те, кто устроил звезде настоящий допрос.

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Сама же Монеточка лишь попросила "выбрать пол будущего ребенка". Пользователи "Инстаграм" с юмором отреагировали на комментарий исполнительницы и стали расписывать собственные догадки.

Полетам мыслей поклонников не было конца: "Копеечка", "Зачем пол, лучше 3/4", "Рожаем альбом", "Теперь копилочка". Так выглядели импровизированные дебаты остроумных фанатов. Похоже, что никто не воспринял беременность Елизаветы всерьез.

"Вкусные пельмени были", – подытожил один поклонник.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно о свадьбе Монеточки и композитора Виктора Исаева. Если верить новостным изданиям, торжественная церемония прошла в Сочи. Именно там молодожены обменялись кольцами и поклялись любить друг друга.

Несмотря на стремительное развитие событий, возлюбленные никогда не обсуждали планирование беременности. В одном из интервью Гырдымова заявляла, что ее главной целью является карьера, а уже на втором месте стоит рождение наследника.

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Автор: 24 января 2021, 17:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Что известно о певице Монеточке

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