Убитый горем Маковецкий обратился ко вдове Ланового: "Все дни о нем думаю"

Одним из первых на церемонии появился Сергей Маковецкий. Он нежно обнял Ирину Купченко.
"Я все эти дни о нем думаю. Артист. Счастливая, красивая жизнь в профессии. Честная, главное. Честно жил. Честно верил. Надеялся. Все без лицемерия. Поражался его прямой спине, летящему голосу, горящему глазу. Рядом с ним молодые артисты скучные", – печально произнес актер.
Напомним, у артиста и его супруги Ирины Купченко был подтвержден коронавирус. Несмотря на достаточно легкое течение болезни, врачи посоветовали Василию Семеновичу лечь в больницу: из-за почтенного возраста он находился в группе риска. После госпитализации он поначалу чувствовал себя удовлетворительно. Тогда никто даже не мог представить себе такой исход.
20 января звезду советского кинематографа должны были выписать из больницы. Однако врачи оставили его еще на несколько дней. 28 января его состояние резко ухудшилось. Было принято решение срочно провести операцию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К несчастью, состояние Ланового не стабилизировалось: наступила клиническая смерть. Медикам удалось вернуть актера с того света, но через несколько часов его не стало.
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