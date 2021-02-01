Гроб за 200 тысяч: умершего от коронавируса Ланового спрятали под толстым оргстеклом

Для похорон своего ведущего актера театром был куплен специальный коронавирусный гроб из ценных пород древесины с толстым герметичным стеклом. В ритуальном агентстве "Дни.ру" сообщили, что стоимость на подобные домовины высокая – от 200 тысяч рублей и выше.
"Учитывая действующие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность людей в традиционном прощании, на рынке и появилась такая услуга. – пояснили ритуальщики. – Похороны в закрытом гробу с промежуточной крышкой из толстого оргстекла сегодня – не редкость.
Увы, некоторые, принятые в православии традиции – вложение в руки мертвого икон, крестов и разрешительных грамот, целование лба покойного – в этом случае невозможны. Зато можно в последний раз взглянуть на человека...
Напомним, Василий Семенович Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни в Москве от осложнений, вызванных COVID-19. Похоронят его на Новодевичьем кладбище столицы с воинскими почестями.
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