Гроб за 200 тысяч: умершего от коронавируса Ланового спрятали под толстым оргстеклом

Сотни людей пришли проститься с легендой театра и кино Василием Лановым в театр имени Евгения Вахтангова. Многие боялись, что гроб с телом актера будет закрыт – он умер от коронавирса. Но организаторы траурной церемонии нашли выход.

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