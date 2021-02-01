"Это очень тяжело": Конкин не может оправиться после смерти дочери

Дочь Владимира Конкина София скончалась четыре месяца назад. Актер до сих пор не может прийти в себя.

Во время последнего выпуска шоу "Звезды сошлись" знаменитости обсудили жизнь Василия Ланового, скончавшегося на днях. В студии заговорили об утрате, которую артист тяжело переживал. В 2013 году его сын Сергей умер от сердечного приступа. Владимир Конкин не понаслышке знает, как тяжело хоронить детей.

Актер отметил, что смерть дочери – ужасная трагедия, которая отнимает его жизненные ресурсы и приводит к ухудшению настроения. Очевидно, что он пока не может справиться с утратой. "Это очень тяжело", – сказал Владимир Алексеевич.

Находящаяся рядом телеведущая Ангелина Вовк добавила, что Лановой после смерти сына не посещал храмы, в отличие от своей жены. По словам звезды фестиваля "Песня года", Василий Семенович больше верил в себя, нежели в Бога.

Напомним, дочь Владимира Конкина София прожила 32 года. Она утонула в бассейне фитнес-центра в конце сентября 2020 года. Что касается недавно ушедшего из жизни Василия Ланового, то церемония прощания с актером пройдет 1 февраля в Театре Вахтангова. Артиста похоронят в этот же день на Новодевичьем кладбище.