"Не мог стоять": раскрыты ужасающие подробности болезни Ланового

С 28 января вся страна оплакивает Василия Ланового. У легендарного актера был диагностирован коронавирус. Сообщалось, что до последнего дня его состояние было стабильным. Многие коллеги, друзья и близкие люди до сих пор делятся своими воспоминаниями в Сети и на телешоу.



Оказалось, что некоторые из них уверены: в последнее время артист потихоньку угасал, а злосчастный вирус лишь ускорил его смерть. Подруга Василия Семеновича Ангелина Вовк отметила, что еще год назад артисту было тяжело передвигаться. Об этом ведущая рассказала в эфире программы "Звезды сошлись" на "НТВ".

"В прошлом году в Константиновском дворце Василию Лановому вручали награду. Он очень плохо себя чувствовал. Актер еле туда доехал", – подчеркнула она. "Во время вручения он не мог стоять. Конечно, у него очень плохо со здоровьем было", – заявила Вовк.

Ангелина Михайловна добавила, что смерть Ланового просто перевернула ее мир. Пока она не может смириться с тяжелой потерей. Ведущая вспомнила, что, кажется, еще недавно они вместе гуляли во дворе с собаками.

Напомним, в столице в скором времени могут поставить памятник Василию Семеновичу. Установку монумента готовы поддержать власти города. Глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов подчеркнул, что "память о нём сохранится как в сердцах людей, поклонников его таланта, так и у друзей, но и, наверняка, памятной доской на доме и, возможно, и памятником в его честь". Он отметил, что артист заслужил это.

