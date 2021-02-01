"Не мог стоять": раскрыты ужасающие подробности болезни Ланового

Оказалось, что некоторые из них уверены: в последнее время артист потихоньку угасал, а злосчастный вирус лишь ускорил его смерть. Подруга Василия Семеновича Ангелина Вовк отметила, что еще год назад артисту было тяжело передвигаться. Об этом ведущая рассказала в эфире программы "Звезды сошлись" на "НТВ".
"В прошлом году в Константиновском дворце Василию Лановому вручали награду. Он очень плохо себя чувствовал. Актер еле туда доехал", – подчеркнула она. "Во время вручения он не мог стоять. Конечно, у него очень плохо со здоровьем было", – заявила Вовк.
Ангелина Михайловна добавила, что смерть Ланового просто перевернула ее мир. Пока она не может смириться с тяжелой потерей. Ведущая вспомнила, что, кажется, еще недавно они вместе гуляли во дворе с собаками.
Напомним, в столице в скором времени могут поставить памятник Василию Семеновичу. Установку монумента готовы поддержать власти города. Глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов подчеркнул, что "память о нём сохранится как в сердцах людей, поклонников его таланта, так и у друзей, но и, наверняка, памятной доской на доме и, возможно, и памятником в его честь". Он отметил, что артист заслужил это.
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