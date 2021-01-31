"Выпили по стаканчику": вдова Этуша о развлечениях умершего Ланового на том свете

1 февраля в Театре имени Вахтангова простятся с Василием Лановым. На траурной церемонии планирует быть и Елена Этуш – вдова умершего в марте 2019-го актера Владимира Этуша. Она дружила с Василием Семеновичем, а его уход восприняла как личную драму.



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