"Выпили по стаканчику": вдова Этуша о развлечениях умершего Ланового на том свете

Сегодня на странице Елены Этуш в социальной сети "Фейсбук" каждый день появляются фотографии, запечатлевшие ее и легендарного супруга в компании Василия Ланового. "Какие счастливые! И все живые!" – подписала она кадр, на котором она снята за столом с Владимиром Этушем, Василием Лановым и Ириной Купченко.
Рассказала Елена Этуш и о том, как, по ее мнению, может развлекаться на том свете Василий Лановой. "Может быть, они ТАМ сейчас вот так же встретились. И выпили по стаканчику. И такие же веселые" – подписала она кадр, на котором засняты ныне почившие в бозе Юрий Яковлев, Василий Лановой, Владимир Этуш.
А многочисленные друзья вдовы стали строить догадки, чем еще на том свете могут заниматься любимые актеры. "У них все ТАМ готово для спектакля. Петр Фоменко (а рядом где-то и Някрошюс), Фаустас Латенас, артисты... Режиссеры, артисты, музыка. А еще Виктюк... Что-нибудь они с Лановым свое, украинское, забацают... И главный Зритель!" – пишут на странице Елены Этуш.
Напомним,Василий Семенович Лановой скончался 28 января 2021 года на 88-м году жизни в Москве от осложнений, вызванных COVID-19.
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