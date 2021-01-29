В Москве хотят поставить памятник Василию Лановому

Сообщается, что в столице в скором времени могут поставить памятник Василию Лановому. Установку монумента готовы поддержать власти города.
Глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов прокомментировал ситуацию. "Василий Семёнович прожил ярчайшую жизнь как человек, гражданин, актёр, педагог. Он обладатель всех четырёх знаков – самых высоких наград за заслуги перед Отечеством. Недавно он стал почётным гражданином города Москвы. Этим званием обладает очень мало людей", – отметил он.
"Вне всякого сомнения, память о нём сохранится как в сердцах людей, поклонников его таланта, так и у друзей, но и, наверняка, памятной доской на доме и, я думаю, что, возможно, и памятником в его честь. Он заслужил это. Я думаю, это будет инициировать театр, а мы поддержим", – пообещал Герасимов.
Отметим, недавно в Театре имени Вахтангова раскрыли детали прощания со звездой советского кино. Директор Кирилл Крок сообщил, что гражданская панихида состоится в понедельник, первого февраля. Она пройдет в родном театре артиста. Затем тело Василия Ланового доставят на Новодевичье кладбище, где пройдет церемония погребения.
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