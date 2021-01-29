В Москве хотят поставить памятник Василию Лановому

Накануне вечером скончался великий артист Василий Лановой. Близкие, коллеги и поклонники не могут поверить в случившееся. В Сети каждую минуту появляются новые трогательные слова в адрес покойного артиста, а также занимательные предложения о том, как стоит увековечить память о нем.

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