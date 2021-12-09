"Люблю!": Счастливая Долина обмякла в ласках чужого мужа

Певица страстно накинулась на известного брюнета. Лариса Далина нашла идеального мужчину.

Эстрадная дива Лариса Долина основательно взялась за собственную внешность. С ней начали происходить потрясающие изменения. Певица сбросила вес, сделала идеальными волосы и макияж. За внешними переменами последовали внутренние — в недавнем интервью артистка заявила, что влюблена.

Имя объекта вожделения Лариса Долина не сообщила, затаив интригу. Но фанаты поняли, какой типаж мужчин привлекает звезду. На съемках праздничной программы блондинка утонула в объятиях известного красавца — мужа Анны Нетребко.

В "Инстаграм" знаменитость дважды призналась в чувствах к Юсифу Эйвазову: в отдельном посте и в историях. "Редко видимся, но всегда очень рады друг другу! Потрясающий, талантливый, Богом поцелованный! Обожаю!" — заявила Лариса Долина.





Артистка сообщила, что была счастлива проводить вместе с женатым брюнетом два дня на одной площадке. Они решили надолго не разлучаться и записать дуэт. Парочка обжималась прилюдно. Певица обмякла в трепетных ласках, поглаживая партнера по спине.



В комментариях к одной из публикаций Юсиф Эйвазов назвал звезду "Моя дорогая!". Лариса Долина была тронута таким обращением и ответила мужчине в том же духе. "Люблю всем сердцем!" — отреагировала 66-летняя певица.