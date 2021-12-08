Оскорбленная Королева наплевала на сына: Пусть сам зарабатывает!

Певица Наташа Королева отказалась обеспечивать будущее сына.

Наташа Королева является одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Однако мало кто знает, что успех певица заработала собственным непосильным трудом. За ее плечами непростой путь к слушателю, сложные отношения с любимым мужчиной, уход от продюсера и измены мужа. Наташа Королева работала всю жизнь и сама зарабатывала деньги. Поэтому она считает, что детям не должно все падать с неба.

Сына Архипа Наташа Королева родила в 2002 году от стриптизера Тарзана. Сейчас наследник пары занимается музыкой и выступает под псевдонимом Архип Грек. Многие звезды обеспечивают своих детей, но Архипу в этом плане повезло меньше.

Певица Наташа Королева не купит квартиру сыну Архипу, если он вдруг женится. Об этом она рассказала в недавнем интервью. Певица уверена, что юноше надо выбрать дело, которое будет приносить доход. Тогда сын сам сможет купить себе квартиру. Пусть сам зарабатывает на жизнь, считает звезда.



Свое решение 48-летняя Наташа Королева мотивировала тем, что сын должен научиться ценить заработанное. Когда детям преподносят все на блюдечке с голубой каемочкой, они теряют интерес к жизни и не видят никакого стимула для развития.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наташу Королеву оскорбили и перепутали с Надеждой Бабкиной. В "Инстаграм" появилось фото жены Тарзана, на котором она предстала с белоснежными "как унитаз" зубами.