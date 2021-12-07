"Зубы как унитазы": Наташу Королеву спутали с Надеждой Бабкиной

Недавно Наташа Королева посетила светское мероприятие, о чем сразу же сообщила на своей странице в "Инстаграм". На фотографии певица позируем с мужем, улыбаясь во все тридцать два зуба. Все бы ничего, но Наташа выглядит чересчур помолодевшей и неестественно счастливой. Подписчики не упустили возможность подколоть Королеву по этому поводу.
"Зачем так фотошопить?", "Красивый фотошоп", "А если умыть, то...", "Надо и Тарзану так губы было намалевать", "Щеки скоро лопнут, больше не накачивай", "Зубастики" – ехидничают фолловеры.
Однако некоторые поддержали певицу и выразили восхищение ее внешним видом. Ведь не каждому дано так выглядеть практически в пятьдесят лет.
"Наташа, какая ты прелесть, красотка", – пишут фанаты.
Кстати, кто-то думает, что это фото – камень в огород Юлии Проскуряковой. Так сказать, бывшая жена Николаева хочет уколоть нынешнюю и продемонстрировать себя во всей красе. Напомним, ходят слухи, что отношения Николаева с женой дали трещину после неожиданного появления Королевы на его концерте.