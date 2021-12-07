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Шоу-бизнес
Забывшую надеть блузку Собчак застыдили

Забывшую надеть блузку Собчак застыдили

Ксения Собчак посетила светское мероприятия в оригинальном, но непотребном виде.
прочитано 127 раз

Об экстраординарности Собчак известно давно. Светская львица любит радовать поклонников странными нарядами. Так, мы уже видели ее и в образе кровавой баронессы, и с сумкой в виде лошади. Последнее говорит о том, что Ксения не лишена самоиронии. Вчера же телеведущая посетила светское мероприятие, продемонстрировав всем свою грудь.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Наряд Собчак был весьма вызывающим. Она надела блестящую юбку, за счет чего была похожа на новогоднюю елку. Вишенкой на торте стал серый топ, который едва прикрывал грудь.

Реакция фолловеров не заставила себя долго ждать. Кто-то похвалил ведущую за смелость, а кто-то высмеял. Так, некоторые написали, что с такой грудью надевать микротоп – далеко не самое лучшее решение.

С другой стороны, вряд ли кого-то из присутствующих на гала-ужине смутил образ Ксении Анатольевны. Ведь отличились многие. Чего только стоили танцующие в фонтане солисты группы Little Big.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
7 декабря 2021, 14:05 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

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