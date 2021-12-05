"Краше только в гробу": Собчак нацепила на голову "трусы" из кружева

Телеведущая Ксения Собчак спровоцировала волну негатива. Странный аксессуар звезды шокировал народ.

40-летняя светская львица решила помодничать перед подписчиками. Однако стильный образ "блондинки в шоколаде" не оценили. Ксения Собчак надела на голову черный чепец, который народ принял за трусы. И кружевная фактура материала, и форма головного убора напомнили россиянам нижнее белье.

Ксения Собчак полностью спрятала волосы под полупрозрачной тканью, которая обтянула ее грациозный череп. Эпатажная дива устроила фотосессию в экстравагантном виде. Она позировала на фоне аптечных препаратов и, по всей видимости, стояла в аптеке.

Провокационный образ пользователи Сети сочли очень странным, ажурный аксессуар удивил поклонников теледивы. Жути нагнало и то, что аксессуар Ксения Собчак зафиксировала под подбородком. Звезду назвали дамой с причудами. Некоторые пошутили, что она забыла помыть голову.

"Словно сатана из ада...", "Зачем уродовать себя еще?", "Краше только в гробу была на собственной второй свадебке", "Вызывайте профессора Преображенского", — написали ошарашенные люди.

Напомним, Ксения Собчак купила квартиру для бывшей сектантки, которая бомжевала 17 лет. Теперь у женщины есть двушка в новостройке с хорошим ремонтом, которая расположена в Новосибирске. Об этом телеведущая рассказала в своем ютуб-шоу.