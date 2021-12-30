Никакого праздника: Горькая весть об изуродованной огнем Хлебниковой

Хорошие новости о певице оказались недостоверными. В действительности Марина Хлебникова никак не может оправиться.

Осенью в квартире знаменитой артистки разгорелся жуткий пожар, который нанес значительный ущерб здоровью Марины Хлебниковой. Что и говорить, роскошную женщину в самом расцвете сил экстренно перевезли в больницу с обширными ожогами, которые не только доставили боль, но и изуродовали внешность. Марина Хлебникова сейчас по-прежнему находится в больнице.

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Недавно один из популярных телеграм-каналов опубликовал обнадеживающие сведения о состоянии звезды. Было заявлено, что певицу отпускают из клиники домой отмечать Новый год, поскольку задерживать ее на больничной койке уже не обязательно. Увы, эта информация не подтвердилась. Вслед за ней появилась горькая весть от директора певицы.

Данила Прайс сообщил СМИ, что никаких актуальных данных о сроках выписки певицы не имеется. Врачи не планируют срочно расставаться со звездной пациенткой. Да и сама Марина Хлебникова сейчас не знает, когда сможет вернуться к семье. Так что никакого праздника, нужно лечиться.

Напомним, эстрадная дива перенесла операцию, чтобы улучшить испорченный облик. С помощью хирургической процедуры ей частично восстановили обгоревшую кожу.

Марина Хлебникова сейчас получает массу добрых слов в комментариях своего инстаграм-аккаунта. Люди верят, что новогоднее чудо поможет ей скорее вернуться к прежней жизни.