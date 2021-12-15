"Ужасная, мучительная и кошмарная болезнь": Заворотнюк не может слезть с таблеток

Анастасия Заворотнюк была экстренно госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии 13 сентября 2019 года. С тех пор фанаты пристально следят за каждой новостью о "прекрасной няне", которая борется с агрессивным раком головного мозга — глиобластомой.
Когда Анастасия Заворотнюк заболела, несчастье свалилось на всю ее семью. Старшая дочь актрисы Анна впала в глубокую депрессию.
Долгое время наследница звезды "Моей прекрасной няни" скрывала свой диагноз. Она как ни в чем не бывало продолжала делиться с подписчиками ее "Инстаграм" разными новостями на отвлеченную от диагноза матери темы. Но изнутри ее в это время сжирала горесть.
Недавно Анна Заворотнюк призналась, что лечила депрессию у специалистов. Она долгое время принимала медикаментозную терапию и призналась, что здесь главное не отказываться от таблеток. Модель пожелала всем, у кого такие же проблемы, поскорее справиться с коварным недугом.
Также она выразила сомнение в том, что с депрессией можно справиться без привлечения специалистов.
"Не представляю даже, насколько же сильны те люди, что смогли справиться с этой ужасной, мучительной и кошмарной болезнью сами", – рассудила Заворотнюк.
Подписчики Анны Заворотнюк пожелали ей скорейшего выздоровления и сил.