"Гордимся!": Собчак раскошелилась на двушку для бывшей бомжихи

Смертельное ДТП в Сочи, в котором отличилась Ксения Собчак, сильно повлияло на карьеру телеведущей и ее популярность. От звезды отвернулись не только ее фанаты, но и товарищи из мира шоу-бизнеса. Побег блондинки с места аварии без оказания помощи пострадавшим сочли моральным преступлением.
Знаменитость не рыдала на коленях, признавая свою ошибку. Ксения Собчак как ни в чем ни бывало продолжила свою профессиональную деятельность на острие журналистского ремесла. Наконец, скандалистка нанесла светлое пятно на свою репутацию — она раскошелилась на двушку для бывшей бомжихи.
Вместе со зрительницей своего шоу Ксения Собчак приобрела квартиру для Ольги Климовой, которая продала столичное жилье ради взноса в секту и осталась без крыши над головой. Женщина бомжевала 17 лет, а потом ей предоставили лачугу в поселке Красноярского края.
Благодаря финансам Ксении Собчак, страдалица покинула богом забытую развалюху и переехала в двухкомнатную квартиру. Недвижимость располагается в Новосибирске и там отличный ремонт.
В Сети поступок блондинки сочли едва ли не подвигом. "Гордимся тобой! Спасибо", "Вы достойная дочь достойных родителей!", "За квартиру женщине – уважение!" — объявили пользователи Youtube. Ксения Собчак получила массу приятных комментариев и общественное признание.