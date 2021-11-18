Названа настоящая причина смерти партнерши Башарова

Кристина Асмаловская была ведущей программы "АБВГДейка" и партнершей Марата Башарова в шоу "Танцы со звездами". Зрители запомнили ее как высокую и утонченную длинноволосую красавицу. Никто не ожидал, что ее жизнь оборвется так внезапно. Женщине был всего 41 год.
Кристина Асмаловская заразилась коронавирусом, на фоне чего у нее развились тяжелые осложнения. У ведущей диагностировали цирроз печени. Спасти звезду не удалось.
Коллеги в шоке от такой страшной новости. Марат Башаров заявил, что Кристина Асмаловская была молодой, сильной и здоровой, так как всю жизнь занималась танцами.
Последние дни жизни Асмаловская провела в одной из московских клиник, пишет ФАН. По данным СМИ, женщина злоупотребляла алкоголем, что стало отягчающим фактором течения болезни.
Ведущая была госпитализирована несколько дней назад. Ее сразу определили в реанимацию, так как состояние было слишком тяжелым.
Кристина Асмаловская стала популярной после работы в детской развивающей программе "АБВГДейка". Также она снималась в сериале "Моя прекрасная няня".
У 41-летней Кристины Асмаловской не было детей и мужа, хотя она всю жизнь мечтала иметь семью.