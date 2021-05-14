"Мать умирала от онкологии в нищете": мутная история с наследством Владислава Галкина вновь на слуху

В Сети вновь поднялась шумиха из-за наследства звезды сериала "Дальнобойщики". Поклонники не понимают, почему родители Владислава Галкина остались ни с чем.

Актер Владислав Галкин скончался от остановки сердца 25 февраля 2010 года. Артист немного не дожил до 40-летия. Обстоятельства смерти знаменитости все еще до конца не выяснены.

Звезда сериала "Дальнобойщики" оставила внушительное наследство. У Владислава была хорошая машина, пятикомнатная квартира на улице Пречистенка, что в центре Москвы, а также апартаменты на Смоленском бульваре, которые, к слову, он в свое время оформил на жену Дарью Михайлову.

Все, чем когда-то владел Галкин, досталось его супруге. По слухам, родители актера не получили и части средств от продажи его имущества.

Отец звезды "Дальнобойщиков", актер Борис Галкин, на поминках говорил, что собирается сделать из квартиры сына на Пречистенке музей памяти. Планам Галкина-старшего не суждено было сбыться, Дарья Михайлова, как только появилась возможность, продала апартаменты, выручив за них, как говорят, сто миллионов рублей.

Интересно, что у небедной вдовы Михайловой так и не нашлось денег на памятник Галкину. Три года на могиле Владислава на Троекуровском кладбище не было надгробия. Средства на создание монумента, если верить сообщениям СМИ, собирали родители и друзья актера.

Скидываться неравнодушным пришлось и на похороны матери Владислава Галкина. Елена Демидова ушла из жизни в мае 2017 года, только отпраздновав 70-летие. Родительница звезды жила в Псковской области и боролась с онкологическим недугом, но справиться с ним не смогла.

Елена Петровна незадолго до кончины просила близких похоронить ее рядом с сыном. Чтобы выполнить последнюю волю женщины, родственники были вынуждены опять обращаться за помощью к поклонникам Владислава.

Фанаты Владислава Галкина до сих пор не могут взять в толк, почему Дарья Михайлова никак не помогла свекру и свекрови. Как случилось, что родители актера остались без наследства, хотя имели на него право по закону?

"Мутная история", "Мать Галкина умирала от онкологии в нищете и затворничестве, а невестка не поделилась материальными средствами из наследства ее сына. Я в шоке", – рассуждают пользователи Сети.