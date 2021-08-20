Объявлено об исчезновении многомиллионного наследства Галкина

Российский актер Борис Галкин дал откровенное и шокирующее интервью.





Российский актер Владислав Галкин, который умер 11 лет назад, был приемным сыном Бориса Галкина. В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой на программе "Секрет на миллион" мужчина рассказал много личного, в том числе шокировал всех историей об исчезновении наследства пасынка.

ПО ТЕМЕ Вдова утопила могилу Галкина в важную дату

По словам актера, у него много вопросов к вдове Владислава. Он знает, что пара хотела развестись, но успела. После смерти Дарья Михайлова продала квартиру, в которой они жили, и забрала деньги. Таким образом многомиллионное наследство Влада Галкина просто исчезло. Речь идет как минимум о семи или восьми миллионах рублей.

Родители покойного артиста винили в бедах сына его последнюю жену. Они были уверены, Дарья Михайлова недолюбила супруга и не поддержала в сложный жизненный период, когда тот стал злоупотреблять алкоголем.

Также Борис Галкин рассказал о непростых отношениях с приемной дочерью. Она перестала с ним общаться после рождения у него ребенка в новой семье.



В студии программы актер попросил у 44-летней женщины прощения. Отметим, сейчас Борис Галкин женат на Инне Разумихиной. У пары есть дочь Анна.