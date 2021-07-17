"Люди тратят на тебя время!": Пенкин рассказал о главном уроке от Пугачевой

Нынешний год для Сергея Пенкина юбилейный – ему исполнилось 60. Корреспондент "Дни.ру" встретился с артистом на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" и спросил о новостях.





В Витебске Пенкин успел погулять по центральным улицам древнего Витебска, накупить местных сувениров и даже поиграть в казино. "Остался в небольшом выигрыше", – похвастался певец. Попробовал он и блюда местной кухни, хотя недавно он сбросил 22 килограмма (отказался от соли и углеводов, не ел на ночь) – готовился к юбилейному концерту в "Крокусе".

Артист там пел там четыре часа, в том числе и композиции из репертуара Аллы Пугачевой – "Метель", "На бис", "Приезжай". Примадонна, кстати, по телефону тогда тепло поздравила артиста: "Сереженька, дорогой, поздравляю тебя с юбилеем, главное, чтоб ты был здоров, ты прекрасный человек, прекрасный артист и возраст тебе не помеха, главное, ты на позитиве живи и любое проявление в жизни принимай,как испытание, держись короче".

Рассказал он и о важном уроке от самой известной певицы страны, которую зовет просто Аллой. "Пугачева, будучи уже известной артисткой, приходила к Клавдии Шульженко и брала у нее уроки актерского мастерства, – говорит Пенкин. – Алла спрашивала, обязательно ли надо кланяться. А Клавдия Ивановна учила: "Конечно, люди ведь тратят на тебя время, покупают цветы, ты должна поклониться и поблагодарить!"

"Мы с Пугачевой запросто общаемся, на "ты", – признался Пенкин. – Но очень уважительно друг другу относимся, без панибратства".