"Наши пути разошлись": оскандалившийся Кокорин расстался с женой

В отношениях Александра Кокорина и Дарьи Валитовой уже давно не все гладко.

Возлюбленная нападающего "Фиорентины" Дарья Валитова откровенно рассказала своим подписчикам в "Инстаграме" о том, что происходит в ее отношениях с футболистом. В Сторис блондинку спросили, не развелась ли она с мужем. В ответ она объяснила, что они никогда не были женаты официально, поэтому назвать произошедшее разводом было бы не совсем правильно.

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Тем не менее, пара рассталась. Кстати, оказалось, что произошло это уже довольно давно. Судя по всему, никаких надежд на воссоединение женщина уже не питает.

"В плане личных отношений наши пути разошлись," – констатировала Валитова.

Отношения гражданских супругов никогда не были идеальными. Кокорина не раз подозревали в изменах, а несколько лет назад футболист и вовсе оказался в центре скандала вместе со своим другом Павлом Мамаевым – мужчины избили чиновника, после чего оба попали в тюрьму.

Стоит отметить, что Валитова довольно стойко сносила все семейные перипетии, однако потом и ее терпение, вероятно, лопнуло. Еще летом женщина говорила подписчикам о том, что переживает тяжелое время, но в подробности не вдавалась. Возможно, разрыв произошел именно тогда. Напомним, что у пары остался общий сын, который теперь живет с матерью.

Кстати, близкий друг Александра Кокорина – Павел Мамаев тоже недавно развелся с женой. Мамаева в отличие от Валитовой не стала молчать, обнародовала все измены бывшего и устроила из этой ситуации целое шоу.