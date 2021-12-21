"Двухтонная балка не должна падать на актеров": скандал в Большом театре получил продолжение

Из-за гибели актера, произошедшей прямо во время спектакля, в Большом театре прошла проверка.

В октябре на сцене Большого театра случилась трагедия – 37-летний артист Евгений Кулеш был на смерть задавлен тяжелой декорацией. После произошедшего свое расследование провела специальная комиссия, которая пришла к выводу, что актер виноват сам, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь этот скандал получил продолжение.

Звездный юрист Александр Добровинский уверен, что такое решение инспекции можно оспорить. Юрист считает, что следует проверить самих членов комиссии – по некоторым данным, они могут быть связаны с театром. В выводах инспекции Добровинский нашел ряд несоответствий. Например, непонятно, как актер, проведший весь день в театре, мог оказаться в таком состоянии, да и как пьяного человека вообще допустили на сцену.

Но важнее всего даже не то, в каком состоянии был Кулеш, а то, что с ним случилось и почему.

"Двухтонная балка не должна падать на актеров," – решительно заявил адвокат.

В беседе с Life Добровинский намекнул на то, что есть и еще ряд нюансов, которые свидетельствуют отнюдь не в пользу руководства учреждения. Юрист уверен, что добиться в суде справедливости в данном вопросе вполне реально, и у адвоката, представляющего интересы семьи погибшего, все получится.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в гибели Евгения Кулеша был обнаружен мистический след.