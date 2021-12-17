Москва показала миру пример сохранения культурной жизни в период пандемии

Лепс разводится с женой Судьба "Голоса" после смерти Градского Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Кривляние пенсионеров под фанеру: новогодний "Огонек" высмеяли за силикон, зубы цвета унитаза и парики
Измученная бесплодием 54-летняя Николь Кидман вновь станет мамой
"Раздражает": Звезда "Дома-2" Агибалова заявила о насилии в семье
Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна
партнеры
Пятница
17 декабря
Лента новостей
14:06
Смена руководства: почему актрису Павловец четыре года не снимали в "Тайнах следствия"
14:01
"Еле вытащили": Черникова родила от несовместимого донора спермы
13:59
В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
13:43
Что ждет рубль из-за повышения ставок в США
13:34
"Хороша!": Уставшая отдыхать Летучая возбудила формами
13:32
Под Красноярском на трассе столкнулись 4 грузовика
13:26
Генсек НАТО призвал мир готовиться к худшему в ситуации с Украиной
13:09
Похоронивший двух близких актер "Знахаря" Даниил Страхов: Горе, с которым невозможно смириться
13:03
"Такая порочная": Собчак соблазняет мужчин за спиной у Богомолова
12:46
"До слез": Отказавшаяся от еды Кудрявцева рассказала об унижениях
12:44
Ненавидел ее омерзительных животных и бросил ради другой: что стало с женой-миллионершей Влада Топалова
12:39
В Удмуртии столкнулись легковая машина и грузовик
12:25
Лазарев рассказал о болезненном разрыве с Топаловым: Был треугольник
12:21
Рак оказался слишком коварен: горе раздавило звезду "Шерлока" Камбербэтча
12:02
"Уже не то": Постаревший Пресняков с длинными волосами вызвал оторопь
12:01
"Это не монтаж": Панин занялся сексом с мужчинами
11:55
В России выявили 27 743 случаев коронавируса
11:46
"Он спустил штаны и…" На звезде "Секса в большом городе" ставят крест после обвинений в изнасиловании
11:44
Недвижимость в Москве ждет обвал спроса: Потенциал исчерпан
11:38
Москвич пострадал при падении лифта в "Москва-Сити"
11:08
"С нервным тиком и заикающаяся": лысая Судзиловская вызвала оторопь
11:07
Народ оплевал Кадышеву после шокирующего появления на публике
10:43
Запретил показывать себя, закрутил роман с молоденькой ассистенткой: что известно о муже-невидимке Малышевой
10:33
Госпитализированная Тарасова вышла на связь
09:59
"Диагнозы разные": замученная болезнями Асмус взвыла от бессилия
09:57
В Роскачестве заявили об отсутствии пестицидов в зимних овощах
09:18
Как изменится жизнь россиян с 1 января
08:52
В Кремле назвали российские законы достаточными для борьбы с домашним насилием
08:39
"Нет смысла": развод Лепса поставили под сомнение
06:21
Раскрепощенная Андреева шокировала откровенным снимком
04:39
Затравленная из-за полноты Кищук оправдалась перед людьми
02:14
"Следи за своим ртом": доведенная Водонаева сорвалась
00:09
День святой великомученицы Варвары: что нельзя делать 17 декабря
22:03
Политолог Злобин назвал главную проблему Лукашенко в миграционном кризисе
21:31
"Папочка поцелует": жаждущая ласки Нинидзе приспустила штаны в постели
21:04
Убитый горем Агутин не может держать себя в руках: Не представляю, как это будет
20:53
В Подмосковье столкнулись 3 машины и карета скорой помощи
20:26
Токсиколог предупредил об опасности новогодней пиротехники
19:38
Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
19:30
Зеленский призвал НАТО присоединяться к учениям в Черноморском регионе
19:30
В Липецкой области утонул провалившийся под лед школьник
19:10
"Денег не жалко": Жуков из "Руки вверх!" отбил жену за миллион долларов
19:00
"Ожидайте": мечтающая вернуться в театр Бузова ошарашила народ
18:31
"Сексуальная проводница": Гузеева расцвела рядом с горячим бывшим в особую ночь
18:16
"Хотят разорвать": Бешеные фанатки порезали Жукова из "Руки вверх!"
18:13
"Уже продумывает план мести": Малахов увел девочку у соперника
18:09
Нацепивший треники Харламов появился на публике с молодой любовницей
17:54
Природа отдыхает? Звезда "Тайн следствия" высказалась о Ефремовых и Михалковых
17:42
В Подмосковье пьяный мужчина украл наряженную елку
17:32
"Глубже!": как режиссеру удалось затащить Паля в "постель"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Шепелев задумал увезти сына подальше от могилы Фриске
"Предательство как перелом": после скандала Макеева оказалась отвергнутой
"Я расту как артист": оплеванная Бузова собралась вернуться в театр
Появились данные о возвращении Градского на Первый канал
Высокомерная Собчак унизила россиян: Очень много глупых и необразованных
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Москва показала миру пример сохранения культурной жизни в период пандемии

Москва показала миру пример сохранения культурной жизни в период пандемии

Пандемия коронавируса продолжает сотрясать мир: локдауны и тотальные ограничения уже стали привычными явлениями для многих городов и стран. Москва демонстрирует другой подход. Российская столица не только успешно борется с COVID-19, но и сохраняет общественную, деловую и даже культурную активность. В городе работают театры, музеи, выставочные залы, а недавнее открытие Центра современного искусства "ГЭС-2" стало ярким событиям в мировой культурной жизни.
прочитано 132 раза

Европа: искусство на паузе

Последние два года стали сложными для мировой культурной жизни. Особенно тяжело пришлось Европе. Всемирное известные театры, концертные залы, музеи и выставки месяцами простаивали без посетителей.

ПО ТЕМЕ

Собянин назвал "ГЭС-2" новым центром творчества и культуры Москвы

Так, Франция в прошлую весну и зиму пережила несколько жестких локдаунов. Посещаемость Версальского дворца, Центра Помпиду и других всемирно известных культурных центров рухнула на 75%. Убытки одного лишь Лувра составили порядка 90 миллионов евро.

Во Франции в сфере культуры занято более 1,3 миллиона человек, на время локдаунов они фактически остались без средств к существованию. Чтобы хоть как-то поддержать себя на плаву, местные театры и музеи были вынуждены полностью переходить в онлайн: театральные постановки в интернете и показы в Сети ценных экспонатов из музеев и галерей стали обыденностью культурной жизни Пятой республики.

В других европейских странах ситуация не лучше. В некоторых из них локдауны завершились буквально на днях. В Австрии уже четвертый с начала пандемии общенациональный карантин завершился лишь 13 декабря. Жители и гости страны вновь лишились возможности посещать музеи истории искусств, современного искусства, Зигмунда Фрейда, Бельведер. Увидеть экспонаты можно было лишь онлайн.

Свои двери пришлось закрыть и Венской опере. Австрийцам пришлось наблюдать долгожданную премьеру "Дон Жуана" не в зрительном зале, а в прямом эфире телеканалов. Продажу билетов также пришлось приостановить – слишком много неопределенности.

Культурная и в Словакии. Страна в очередной раз погрузилась в режим чрезвычайного положения, на этот раз – на целых три месяца. В Братиславе и других городах республики действует комендантский час. В такой ситуации о театрах, музеях, кино и выставках не может быть и речи.

Фото: Stephan Schulz / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

А как в Москве?

Российской столице тоже пришлось вводить ограничения из-за коронавируса. Все помнят локдаун весны 2020 года. На фоне бушующей коронавирусной стихии театры, музеи, выставочные залы и другие учреждения культуры были вынуждены закрыть свои двери для посетителей на нескольких месяцев.

Но даже в тот тяжелый для всех год культурная жизнь в Москве не остановилась. Назло всем проблемам и невзгодам столица продолжала жить и творить: прошло более 15 тысяч спектаклей и концертов, из них 173 премьеры.

Временная приостановка активности позволила быстрее завершить работы по реставрации объектов культуры: в порядок привели 10 музеев, 20 культурных центров, 55 парков, 29 библиотек, 12 школ искусств – всего 138 объектов. Как говорится, нет худа без добра.

Несмотря на то, что пандемия еще не завершилась, сегодня культурная жизнь в Москве вновь бьет ключом. Театры, выставки, музеи, кино, парки – все это ждет жителей и гостей столицы.

Традиционно одним из локомотивов культурной жизни Москвы является театр. Можно полюбоваться балетом "Щелкунчик" и оперой Джокомо Пуччини "Богема" в Большом театре или насладиться игрой актеров МХАТ имени Чехова: в эти дни там идут постановки нового спектакля "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена" и других представлений.

А что насчет музеев? В Новой Третьяковке посетителей ждут на выставку Михаила Врубеля, в Дарвиновском музее на выставке "Жемчуг и перламутр" можно посмотреть на удивительные творения природы, а Музей русского лубка готов рассказать о непростой дореволюционной крестьянской жизни, нашедшей отражение в потешных картинках.

На свежем воздухе развлечений тоже хватает. С 10 декабря в столице идет фестиваль "Путешествие в Рождество". Ярмарки, выступления творческих ансамблей, катание на коньках – это и многое другое ждет москвичей и гостей столицы. Наполненные праздничной атмосферой площадки фестиваля работают по всему городу.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Секрет успеха

Сохранить культурную жизнь помогла тактика мягких точечных ограничений. Власти столицы осторожно вводят ограничения и снимают их при первой возможности. Свою роль сыграли и меры поддержки мэрии, которые помогли учреждениям культуры пережить самые тяжелые месяцы пандемии.

"Мы полностью обеспечили финансирование заработной платы работников, несмотря на то что многие учреждения были просто закрыты достаточно долгий период времени. И сделали это так, чтобы она была не ниже уровня предыдущего года как минимум. И при первой возможности стали открывать тогда и музеи, и театры", – говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

Неслучайно международные эксперты из исследовательского агентства StartupBlink назвали Москву лучшим городом Европы по инновациям, формирующим устойчивость к коронавируса. Аналитики оценивали применяемые в российской столице меры с точки зрения влияния на экономику и эпидемиологических показателей.

Работники сферы культуры одними из первых откликнулись на призыв к вакцинации от коронавируса. К середине лета прививку сделали уже 70% работников культурных учреждений. Это помогло продолжить работу и вновь радовать посетителей новыми спектаклями и выставками.

Большой вклад в кампанию вакцинации в Москве внесли театры. "Геликон-опера" первой предложила открыть прививочный пункт прямо в своем здании. Когда в июне 2021 года из-за роста заболеваемости власти столицы объявили о введении QR-кодов в общественных местах, театры отнеслись с пониманием к такой непростому, но необходимому решению.

В ноябре в Москве произошел новый подъем заболевания. Для разрыва цепочек передачи коронавирусной инфекции с 28 октября по седьмого ноября в городе действовал режим нерабочих дней: свои двери временно закрыли торговые центры, кафе, рестораны.

Фото: АГН Москва

Но культурная жизнь продолжилась. Театры и музеи продолжали принимать гостей, но посетителям было необходимо предъявить подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание QR-код или ПЦР-тест. Властям пришлось пойти на решение о 50% заполняемости помещений, но когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заполняемость увеличили до 70%.

Постепенно жители столицы и работники сферы культуры привыкли к новой ситуации. Все понимают, что сохранить нормальный ритм в огромном городе можно лишь ценой некоторых ограничений. Это гораздо лучше, чем локдауны, которые и так нанесли всему миру огромный ущерб. Тактика точечных мер и вакцинация от коронавируса позволят как можно скорее преодолеть трудности и невзгоды.

Мировое событие

Открытие в Москве Центра современного искусства, дома культуры "ГЭС-2" в начале декабря стало настоящим символом преодоления трудностей и движения вперед несмотря на все проблемы и невзгоды. Пожалуй, это самое яркое событие в мировой культуре за последние два коронавирусных года.

Центр современного искусства открывали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что реставрация ГЭС-2 стала крупнейшим в мире проектом приспособления промышленного объекта под культурное пространство последних лет.

Посетители нового центра искусства остались в восторге. По архитектуре и потенциальному масштабу они сравнили "ГЭС-2" со всемирно известным Центром Жоржа Помпиду в Париже. Не исключено, что очень скоро Москва станет не только гастрономической, но и культурной столицей мира.

Увидеть новый храм культуры и искусств может каждый желающий. Вход бесплатный, но эпидемиологическая обстановка вносит коррективы: нужно предварительно зарегистрироваться и предъявить на входе QR-код. Пандемия еще не побеждена, поэтому безопасность – превыше всего.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ. / АГН Москва

В Европе действуют схожие условия. Просто так попасть на Эйфелеву башню в Лувр и другие всемирно известные достопримечательности не получится – нужно предъявить санитарный пропуск, а покупка билетов осуществляется только онлайн. Новые правила действуют во Франции до 31 июля 2022 года.

Впрочем, желающие своими глазами узреть оригинал Моны Лизы или насладиться живописной панорамой Парижа могут обойтись ПЦР-тестом. Но тогда нужно быть готовым расстаться с немаленькой суммой: стоит тестирование от 20 до 40 евро.

В отличие от европейских и других мировых городов, Москва живет полной жизнью. Конечно, коронавирус продолжает напоминать о себе новыми всплесками заболеваемости. Но время показало, что власти столицы выбрали полностью оправдавшую себя тактику точечных мер. Взвешенный подход позволил не только сохранить культурную, общественную и деловую активность, но и сберечь тысячи жизней.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2021, 12:48

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз

Супругу фигуриста экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес

"Задран собакой насмерть": в семье Ваенги произошла трагедия

Звезда поделилась горем с поклонниками
Шоу-бизнес

"А я стеснялся": Панина застали за нетипичным занятием

Артист удивил фанатов

Шоу-бизнес

Позор: сын пристыдил 68-летнюю "тетю Таню" Веденееву

Ведущая об отношениях с наследником

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

В России выявили 27 743 случаев коронавируса
В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом
Московским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы раньше срока
Вирусолог Чумаков заявил о лабораторном происхождении штамма коронавируса "омикрон"

Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз
"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

Регионы

В Орловской области на стройке нашли скелеты троих детей
Вылетевший из Санкт-Петербурга самолет готовится к экстренной посадке
В Липецкой области утонул провалившийся под лед школьник
В Подмосковье пьяный мужчина украл наряженную елку
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+