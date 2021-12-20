Сраженная гениталиями коллег звезда "Гардемарины, вперед!" плюнула в современное кино: Гнусно!

35 лет назад Светлана Дружинина приступила к работе над легендарным фильмом "Гардемарины, вперед!". Главные артисты мгновенно стали звездами отечественного кино.

Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов всегда говорят о том, что благодарны режиссеру за начало своего большого пути. Однако с ними вовсе не согласен Владимир Шевельков. Он утверждает, что Дружинина вовсе не дала ему шанс, а наоборот якобы лишила всего. В детали актер не вдается, так как называет кинокартину "помойкой" и отмечает, что говорить об этом уже устал.

Оказалось, что скептически он относится не только к фильму "Гардемарины, вперед!", но и к другим работам. Журналисты указали, что сегодня у некоторых режиссеров получаются крайне качественные фильмы, с чем не согласился Шевельков. Он отметил, что сейчас ни одна картина не может сравниться с такими шедеврами как, например, "Маленькая Вера". Его беспокоит тот факт, что современное производство больше рассчитано на то, чтобы о нем много говорили.

Владимир Шевельков оказался крайне впечатлен "сомнительной ориентацией", а также тем, что в некоторых работах его коллеги играют полностью обнаженными. Он указал, что во времена СССР подобное было запрещено, что якобы было правильным решением вопроса.

"Гнусно!" – в сердцах заявил он. Артист вспомнил, как однажды в соцсетях указал, что у него имеются целых два греха – "русский и натурал". Тогда на него набросилась публика. По словам Шевелькова, ему вовсе не жаль коллег, которые играют в посредственном кино, а также пожилых артистов, которые постоянно ждут работы в театре. Он сочувствует только молодым, которым непросто пробиться.