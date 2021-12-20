Звезда "Гардемарины, вперед!" изменилась после предательства: Фильм – помойка

Фильм "Гардемарины, вперед!" знает и любит практически каждый человек в нашей стране. Оказалось, что крайне не понравился он одному из главных артистов.

Уже сейчас Владимир Шевельков открыто называет легендарную кинокартину "помойкой". По его словам, он сказал о фильме уже слишком много слов, а он ему совершенно не нравится. Единственным приятным моментом якобы был тот, что он очень подружился с Сергеем Жигуновым и Дмитрием Харатьяном. Он указал, что никаких заслуг Светланы Дружининой в собственной популярности не видит, так как и до выхода фильма был известен.

Особенно раздражает артиста то, что многие говорят о "шансах", которые Светлана Сергеевна якобы дала ему. По словам звезды "Гардемарины, вперед!", ни о чем подобном и речи идти не может, так как эти самые "шансы" она якобы у него лишь отобрала. Единственной заслугой Дружининой сегодня актер считает тот факт, что она всегда умела договариваться с людьми и "приспосабливаться".

Сам Владимир Шевельков подчеркнул, что он вовсе не славится этими навыками. По его мнению, единственное, что ему дало государство – высшее образование. Он указал, что всегда понимал, что нужно учиться иногда молчать, но никогда не умел этого делать. Изменило характер знаменитости лишь страшное событие.

Звезду "Гардемарины, вперед!" предал друг. Он не стал вдаваться в подробности, но признался, что после этого события, которое произошло около пяти лет назад, его жизнь и взгляды изменились. Теперь ему стали безразличны многие вещи, которые ранее сильно беспокоили.

