Звезда фильма "Гардемарины, вперед!" откровенно о трагедии на съемках: Потерял зрение, речь

При этом известно, что Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян с любовью и теплом вспоминают те далекие годы, когда совсем молодыми принялись за работу. Владимир Шевельков же вовсе не разделяет их радости по этому поводу. Однако отвечать на самые разные вопросы ему все же приходится.
Журналисты поинтересовались, как артист относится к страшной ситуации, которая произошла с Алеком Болдуином, который недавно застрелил оператора на съемочной площадке. Владимир Алексеевич указал, что он был не только артистом, но и продюсером фильма, а потому должен был проверить все оборудование. По словам знаменитости, кино – крайне травмоопасная сфера.
Звезда фильма "Гардемарины, вперед!" подчеркнула, что в арсенале многих коллег есть страшные истории. Например, во время работы над лентой "Поезд вне расписания" он получил сотрясение мозга. Он понимал, что, если расскажет кому-то, то ответственным людям дадут серьезный срок. "Потерял зрение, речь", – сообщил о состоянии Шевельков. Он никому не сообщил о трагедии.
Страшные ситуации случались и во время съемок рекламы. Владимир Шевельков вспомнил, что однажды на площадке оказался дрессировщик с медведем. Тогда животное перестало слушать хозяина и откусило ему палец. По мнению коллег, сам дрессировщик нарушил технику безопасности.