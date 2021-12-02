Почему близких не пускают к обгоревшей Хлебниковой – названа причина

Пострадавшая при пожаре в собственном доме Марина Хлебникова все еще находится в больнице.

56-летняя пациентка пребывает в медикаментозной коме. Родственников Марины Хлебниковой не пускают навестить певицу. В качестве главной причины ограничения общения называется опасность заражения. Дело в том, что посетители могут невольно занести какую-нибудь заразу. Кроме того, медики считают, что любое общение с близкими для Марины Хлебниковой сейчас может обернуться лишним стрессом.

Как сообщил телеграм-канал Mash, состояние артистки оценивается как стабильно тяжелое. Сегодня стало известно, что пострадали не только множественные участки кожи, но и глаза артистки. Хлебникова получила ожог роговицы, что может плохо сказаться на зрении артистки.

Звездной пациентке вводят антибиотики, чтобы начавшееся заражение тканей лица не прогрессировало. Медики делают все возможное для спасения жизни и сохранения здоровья певицы.

Напомним, возгорание в квартире знаменитости произошло 19-ого ноября. В результате произошедшего Марина Арнольдовна получила ожоги разной степени тяжести и, к тому же, отравилась угарным газом. Несколько дней женщина провела под аппаратом ИВЛ, но потом стала дышать самостоятельно.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что пострадавшую Марину Хлебникову прячут в больнице под чужим именем.