Только родившая Нюша вывалила голую грудь перед народом

В своем инстаграм-аккаунте звезда показала, как кормит сына грудью, передает Пятый канал. Не секрет, что многие осуждают выставление напоказ этого естественного и трогательного процесса, считая занятие очень интимным. Судя по всему, Анна Шурочкина так не думает.
В настоящее время певица Нюша восстанавливается после родов в одной из клиник Дубая. Ранее артистка поведала о том, что наследник родился крепеньким. Вес малыша составил 3890 граммов, а рост – 52 сантиметра.
Для исполнительницы этот ребенок стал вторым. Вместе с мужем Игорем Сивовым они еще воспитывают дочь Симбу. Для мужа певицы Нюши новорожденный стал четвертым наследником.
Теперь поклонники гадают, какое имя выберут звездные родители для сына. Не секрет, что ранее народ бурно обсуждал необычное имя дочери артистки. Но Анну Шурочкину сплетни не заботят.
Недавно она заявила, что и сыну даст неординарное, редкое и красивое имя. Но его певица Нюша пока держит в тайне. Как писали "Дни.ру", вокалистка показала нежный снимок, на котором изображена крошечная ручка ее новорожденного сына, а также руки его счастливых родителей.