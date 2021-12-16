Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой
Ходит голышом и сплавляет сына другим людям: что известно о молоденькой жене 63-летнего Ширвиндта
У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание
"Счастливый папаша!": Дибров из родильной палаты принимает поздравления
партнеры
Четверг
16 декабря
Лента новостей
13:06
Только родившая Нюша вывалила голую грудь перед народом
12:42
"А я стеснялся": Заснятый в объятиях мужчины Панин сверкнул шарами перед камерой
12:36
"Не стыжусь этого": оставшийся без работы многодетный певец Интарс Бусулис живет на пособие
12:35
"Безумно": Навка обласкала мужа онкобольной Заворотнюк
12:24
"Я устала ждать, плакать по ночам": обессиленная Лолита записала крик души
12:15
В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом
12:02
Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз
11:50
Шепелев задумал увезти сына подальше от могилы Фриске
11:37
Распутина турнула дочь вкалывать после зверских побоев: Очень переживает
11:37
Кредит доверия: в новом сезоне "Знахаря" невозможно сопротивляться обаянию Даниила Страхова
11:31
Позор: сын пристыдил 68-летнюю "тетю Таню" Веденееву
11:29
Московским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы раньше срока
11:28
В США поддержали присоединение русскоговорящих украинцев к России
11:12
Женщина с ребенком провалилась в люк на тротуаре под Новосибирском
10:56
"Сказки рассказывают, как давали": Садальский оплевал вывернувших грязное белье престарелых актрис
10:47
В квартире супругов в Балашихе обнаружили 1480 свертков с наркотиками
10:43
"Сладкая внешность": 63-летний Васильев облизнулся на сексуальную МакSим
10:33
На горнолыжном курорте под Кемерово сгорел ресторан
10:29
Покрыла убийцу мужа, подсела на таблетки, угодила в наркоклинику: что известно о звезде 90-х Каролине
10:19
В подмосковном Орехово-Зуево школьница упала в яму с кипятком
10:00
"Задран собакой насмерть": в семье Ваенги произошла трагедия
09:55
"Муж любуется на меня каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
09:26
Появились жуткие подробности о выходке Волочковой с трупом: Сделала чучело
09:00
Киркоров довел до исступления рассказом о висящей на члене отца мутной капле
08:58
Зеленский дал оценку санкциям Запада против России: Помогут остановить военный конфликт
08:44
Алкоголь усугубляет: эксперт сделал смелое предположение о причине проблем со здоровьем Лепса
08:22
Декольте, короткие наряды и шикарная фигура: какой растет 12-летняя дочь Веры Брежневой
06:54
К чему снится охота
04:03
Новую американскую кухню адаптировали к Москве
02:39
Бедность у них в крови: у каких людей никогда не получится разбогатеть
00:14
День Ивана Молчальника: что нельзя делать 16 декабря
21:38
Обнародована уникальная информация о новорожденном сыне Нюши
21:26
Под Москвой в аварии погибли 4 человека
20:33
В центре Кемерова произошло тройное ДТП
20:07
"Дела плохи": Бородину завалило отходами
20:05
Собчак плюнула в жадную до денег Тодоренко: Пытаются нас нагреть
20:00
Появились данные о возвращении Градского на Первый канал
19:57
В США вертолет упал на оживленную трассу
19:36
"Олицетворение сексуальной фантазии": Ударившаяся в откровения Бледанс прикрыла наготу леопардовой шубой
19:15
"День икс": Вызванная в суд Гагарина увозит детей куда подальше
19:13
"Пока живой": Домогаров рассказал о своей миссии в театре
18:35
Измотанный и располневший Домогаров отвлекся от разборок на приеме у потомка Муравьева-Апостола
18:34
"Предательство как перелом": после скандала Макеева оказалась отвергнутой
18:22
"Я видел все": Убитый Киркоров положил глаз на красавчика Милохина
18:15
Ради жены онкобольной Рыбин пошел на крайние меры
17:37
"Очень неожиданный и очень сильный": изголодавшаяся по сексу Успенская расцвела рядом с Агутиным
17:27
Воплощение грации: в лесу Марий Эл сняли гуляющего лося
17:27
"И слава богу!": Известный певец откровенно о работе за еду
17:20
Опасающегося за жизнь Зеленского охраняют более 70 человек
17:20
Балет, провал во МХАТе и семья: что известно о звезде сериала "Знахарь" Елене Николаевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Суд в Белоруссии приговорил мужа Тихановской к 18 годам тюрьмы
"Пока не произошло страшное": сестра просит спасти Марию Шукшину от влияния секты
"Явно делает это с кайфом": за что звезды ненавидят Корчевникова
Появились данные о возвращении Градского на Первый канал
Стал певцом, набрал 200 тысяч подписчиков: каким растет припаханный с пеленок сын Бледанс с синдромом Дауна
"Я расту как артист": оплеванная Бузова собралась вернуться в театр
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Только родившая Нюша вывалила голую грудь перед народом

Только родившая Нюша вывалила голую грудь перед народом

Певица Нюша 14 декабря во второй раз стала матерью. Теперь же она поделилась откровенным кадром с малышом.
прочитано 29 раз

В своем инстаграм-аккаунте звезда показала, как кормит сына грудью, передает Пятый канал. Не секрет, что многие осуждают выставление напоказ этого естественного и трогательного процесса, считая занятие очень интимным. Судя по всему, Анна Шурочкина так не думает.

ПО ТЕМЕ

Обнародована уникальная информация о новорожденном сыне Нюши

Мальчика отдали не сразу: Стали известны подробности вторых родов Нюши

 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

В настоящее время певица Нюша восстанавливается после родов в одной из клиник Дубая. Ранее артистка поведала о том, что наследник родился крепеньким. Вес малыша составил 3890 граммов, а рост – 52 сантиметра.

Для исполнительницы этот ребенок стал вторым. Вместе с мужем Игорем Сивовым они еще воспитывают дочь Симбу. Для мужа певицы Нюши новорожденный стал четвертым наследником.

Теперь поклонники гадают, какое имя выберут звездные родители для сына. Не секрет, что ранее народ бурно обсуждал необычное имя дочери артистки. Но Анну Шурочкину сплетни не заботят.

Недавно она заявила, что и сыну даст неординарное, редкое и красивое имя. Но его певица Нюша пока держит в тайне. Как писали "Дни.ру", вокалистка показала нежный снимок, на котором изображена крошечная ручка ее новорожденного сына, а также руки его счастливых родителей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 13:06 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз

Супругу фигуриста экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес

Появились жуткие подробности о выходке Волочковой с трупом: Сделала чучело

Балерина тоскует по умершему
Шоу-бизнес

Позор: сын пристыдил 68-летнюю "тетю Таню" Веденееву

Ведущая об отношениях с наследником
Шоу-бизнес

"Задран собакой насмерть": в семье Ваенги произошла трагедия

Звезда поделилась горем с поклонниками

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом
Московским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы раньше срока
Вирусолог Чумаков заявил о лабораторном происхождении штамма коронавируса "омикрон"
Ученые предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19

Спорт

Беременная жена Энберта в реанимации: Поставлен страшный диагноз
"Похожа на маму": Липницкая показала подросшую дочку
"Есть многолетняя проблема": Госпитализированная Тотьмянина заговорила об ЭКО и аборте
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция

Регионы

На горнолыжном курорте под Кемерово сгорел ресторан
В Нижнем Новгороде женщина зарезала приятеля в ходе ссоры
В Перми из-за прорыва водовода затопило центральные улицы
В Кузбассе пассажир пытался угнать машину такси
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+