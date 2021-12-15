Обнародована уникальная информация о новорожденном сыне Нюши

14 декабря певица Нюша во второй раз стала мамой – артистка родила сына.

Счастливые родители еще даже не озвучили имя ребенка, а поклонники уже гадают, какая судьба ждет звездного наследника. Чтобы удовлетворить любопытство публики, известный таролог Саона разложила карты и попыталась предсказать будущее сына певицы Нюши.

В комментарии Пятому каналу Саона обнародовала уникальную информацию о новорожденном. Женщина увидела, что ребенок очень многое унаследовал от своей знаменитой матери: наследник певицы тоже будет артистом. Уже сейчас понятно, что ребенок очень талантлив, а со временем его артистические способности будут раскрываться прямо у всех на глазах. Кроме того, карты показали, что по жизни мальчику будет сопутствовать удача.

Также Саона подтвердила, что новорожденный обладает отменным здоровьем, которое не будет подводить мальчика и в будущем. Что касается характера, то, по словам таролога, он будет покладистым и у звездных родителей не возникнет больших проблем. Сын Нюши будет хорошо учиться и транслировать в мир позитивное отношение к жизни.

Напомним, что роды артистки проходили в Дубае. Судя по всему, все прошло благополучно. Рядом находился муж знаменитости – Игорь Сивов. Вскоре после того, как малыш появился на свет, певица Нюша и ее супруг показали публике первое фото с сыном.