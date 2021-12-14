Мальчика отдали не сразу: Стали известны подробности вторых родов Нюши

Нюша и ее муж Игорь Сивов стали счастливыми родителями во второй раз. У пары уже есть одна дочь по имени Симба. Сейчас девочке три года. Теперь в семье родился мальчик. По ка его имя не известно. Об этом сообщает телеграм-канал "Super.ru".
Судя по тому, что новость о рождении малыша появилась рано утром 14 декабря, то роды у Нюши начались еще ночью. Однако ребенка пара увидела лишь недавно. Скорее всего, мальчику требовался осмотр врачей, и его отдали новоиспеченной маме не сразу.
"Певица и ее супруг Игорь Сивов взяли на руки наследника только 40 минут назад", – говорится в сообщении.Информацию о том, что ребенка отдали родителям недавно, подтвердил официальный представитель Нюши.
Поклонники с радостью восприняли новость о долгожданном пополнении в семье Нюши, ведь в последнее время все томились в ожидании, а певице было уже тяжело ходить с огромным животом.
Теперь фанаты гадают, какое же имя выберут звездные родители для сына. Ведь по поводу имени Симбы было много полемики. Многие считали, что имя из мультика "Король Лев" не подходит девочке. Потом выяснилось, что у наследницы Нюши не одно имя, а сразу два. На самом деле она Серафима-Симба. Это двойное имя через "тире", – рассказывала Нюша. Артистка отметила, что в семье дочку называют ласково "Симбочка" или "Симбуся".