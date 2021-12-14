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Шоу-бизнес
Только что родившая Нюша показала первое фото с сыном

Только что родившая Нюша показала первое фото с сыном

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, поделилась радостной новостью.
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Сегодня днем стало известно о долгожданном прибавлении в семье популярной певицы. Сначала информация появилась в СМИ, теперь же ее подтвердила сама Нюша. Только что родившая звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте невероятно трогательное фото.

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Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

На снимок молодой мамы попала крошечная ручка ее новорожденного сына, а также руки его счастливых родителей – самой Нюши и ее супруга Игоря Сивова. Под фото артистка поприветствовала своего малыша в этом мире и рассказала, что его вес при рождении составил 3890 граммов. Сивов на своей странице также похвастался сыном, который сделал его уже четырежды папой, и добавил, что рост мальчика 52 см.

Фанаты Анны Шурочкиной пришли в восторг от нежного снимка и самой радостной новости. Люди принялись поздравлять молодых родителей, пожелали малышу и маме крепкого здоровья, спокойных ночей и всего самого хорошего.


Теперь многих поклонников интересует, какое имя выберут для звездного наследника. Этот вопрос особенно актуален, так как первую дочь Нюша назвала необычным именем Симба. Люди предполагают, что для сына пара тоже придумает что-то интересное и оригинальное, однако пока эта информация хранится в секрете.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о подробностях вторых родов певицы Нюши.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 21:19 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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