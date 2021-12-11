"Как вам не стыдно?": представители обгоревшей Хлебниковой разразились гневной тирадой после слухов

Накануне в СМИ появилась информация, что Марина Хлебникова, пострадавшая в пожаре, заговорила. Якобы артистка пообщалась со своей приятельницей и сообщила, что чувствует себя очень плохо. По словам знаковой певицы, этот разговор длился не больше двух минут.
Как сообщал "Собеседник" со ссылкой на свои источники, Хлебникова, которая сейчас находится в ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского, является дисциплинированной пациенткой, прислушивается к врачам. Однако артисту якобы редко навещает 22-летняя дочь Доминика.
Представители пострадавшей певицы прокомментировали эту информацию, причем весьма эмоционально. Они опровергли эти данные, выразив недовольство работой корреспондента "Собеседника". "Как вам не стыдно называться журналистами после этого?". Они отметили, что авторы не представили никаких доказательств своим словам.
Напомним, 19 ноября Марина Хлебникова попала в реанимацию НИИ имени Склифосовского после пожара в ее московской квартире. Состояние артистки оценивалось как тяжелое. Ее тело было поражено на 50%, лицо – на 20%. Певица идет на поправку, недавно ее перевели в палату.