"Причем тут возраст?": оголившая ноги Долина огрызнулась после нападок

В своем микроблоге певица опубликовала фото, на котором предстала в коротком платье серебристого цвета. Наряд оголил ноги артистки. Лариса Долина кокетливо подписала кадр. Она посетовала, что 2022 год – голубого, а не серебристого тигра.
Преданные поклонники восхитились свежим видом исполнительницы и не поскупились на комплименты своей любимице. Но нашлись и критики, которые считают, что звезда стала выбирать слишком дерзкие для своего возраста наряды.
Одна из подписчиц призвала Ларису Долину быть скромнее. Она сравнила знаменитость с Аллой Пугачевой, которая тоже после похудения не стесняется выставлять напоказ голые ноги. "Какие бы ноги ни были, колени некрасиво, нужно прикрыть", — призвала россиянка вокалистку.
Такое непрошеный совет разозлил Ларису Долину, и она за словом в карман не полезла. "Да неужели? Причем тут возраст? Ханжа…", — огрызнулась звезда.
Тогда недовольная внешним видом артистки россиянка объяснила, что певице стоило бы брать пример со своей коллеги – Софии Ротару, которая себе подобных вольностей в одежде не позволяет, но при этом прекрасно выглядит. Напомним, ранее Ларису Долину разнесли за то, что она нарядилась в молодежный спортивный костюм и ультрамодные кроссовки.