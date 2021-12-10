66-летнюю Долину публично вывели на чистую воду: Я соврала

Цель шоу – раскрыть секреты звезд. Иногда они могут быть страшными, иногда очень забавными. Для поддержания бодрости духа все герои активно употребляют алкогольные напитки во время своих рассказов и совместных игр. Для многих стало сюрпризом появление Ларисы Александровны в такой программе. После скандала с Валей Карнавал поклонники думали, что звезда завязала с интернет-шоу.
Напомним, тогда артистка согласилась поучаствовать в музыкальной программе Максима Галкина. Она пришла с добрыми намерениями, но на ее пути встала юная тиктокерша. В какой-то момент ведущий предложил им спеть вместе, после чего исполнительница просто ужаснулась, прямо сказав Вале, что петь она не умеет. Особенно не понравилось Ларисе Долиной, что при этом блогерша позиционирует себя и как артистку.
Валя Карнавал долго отстаивала собственные права на возможность петь где-угодно, но знаменитость указала, что каждый должен заниматься своим делом. В шоу "Бар в большом городе" она появилась с совершенно другим настроем, была весела и откровенна. Она сообщила, что в молодости пела "плохие песни", чтобы стать популярной. Однако уже сейчас она якобы приучила себя любить все и может выбирать.
Назвала Лариса Долина и песню, которую считает "плохой". По ее словам, одна из таких композиций – "Вы хотели мне что-то сказать". Однако после этих слов певица напряглась и решила слегка изменить ход монолога. "Я соврала", – улыбнулась она. Лариса Александровна отметила, что "плохих" песен нет, есть те, которые просто не подходят конкретному певцу.