"Мама Люда, у вас все дома?": скачущую родительницу Наташи Королевой сравнили с обезьяной

75-летняя мать Наташи Королевой удивила публику танцами на улице.



Людмила Порывай живет в Майами. Судя по всему, она всем довольна и прекрасно себя чувствует. Пенсионерка активно ведет свой инстаграм-аккаунт. На сей раз она выложила видео, на котором зажигательно танцует под пальмами на одной из американских улиц под молодежную музыку.

Родительница певицы нарядилась в длинную черную юбку и майку с леопардовым узором. Порывай призвала всех наслаждаться жизнью и пожелала фолловерам классных выходных. Однако далеко не все подписчики остались в восторге от танцев пенсионерки.

Многие посчитали, что движения матери Наташи Королевой, скорее, похожи на кривляния. Они предложили Людмила порывай потратить свою энергию на что-нибудь полезное. Были и те, кто заявил, что Порывай пора на дерево, поскольку она похожа на обезьянку. "Мама Люда, у вас все дома?", – написал один из пользователей соцсети.

Как писали "Дни.ру", сейчас Людмила Порывай живет в Америке вместе с мужем Игорем и ни в чем не нуждается — она получает хорошую пенсию, владеет подаренной дочерью недвижимостью. Однако скандалы и сплетни вокруг Наташи Королевой часто заставляют Людмилу переживать.