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Шоу-бизнес
"Мне так плохо": обгоревшая Хлебникова заговорила

"Мне так плохо": обгоревшая Хлебникова заговорила

Марина Хлебникова медленно, но верно идет на поправку. Звезда уже начала общаться по телефону со своими близкими. Подруга певицы раскрыла детали их первого разговора.
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Недавно артистку перевели из реанимации в обычную палату ожогового отделения московской больницы. Знаменитость находится в стабильном состоянии. Угрозы заражения крови и сепсиса, которого так боялись врачи, уже нет.

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Беседа Марины Хлебниковой с приятельницей длилась не более двух минут. Исполнительница пожаловалась на свое самочувствие и поблагодарила всех за поддержку.

"Мне пока еще так плохо", – посетовала звезда. Она рассказала, что пришла с ингаляции. По словам артистки, она читает все записки от неравнодушных россиян, которые ей передают, и очень им благодарна.

Представитель Марины Хлебниковой ранее попросил народ дождаться официального заявления певицы. Напомним, в НИИ им. Склифосовского вокалистка была доставлена 18 ноября с ожогом второй степени, после пожара в своей столичной квартире. Впереди звезду ждет долгое восстановление.

В клинике отметили, что Марина Хлебникова, – одна из их самых дисциплинированных пациенток. Представитель больницы отдал должное ее силе духа.

Как писали "Дни.ру", есть две версии случившейся трагедии. По одно из них, возгорание произошло в жилье артистки из-за непогашенной сигареты, по другой – из-за неисправности электрической проводки.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 21:44 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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