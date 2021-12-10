"Мне так плохо": обгоревшая Хлебникова заговорила

Недавно артистку перевели из реанимации в обычную
палату ожогового отделения московской больницы. Знаменитость находится в стабильном состоянии. Угрозы заражения крови и сепсиса, которого так боялись врачи, уже нет.
Беседа Марины Хлебниковой с приятельницей длилась не более двух минут. Исполнительница пожаловалась на свое самочувствие и поблагодарила всех за поддержку.
"Мне пока еще так плохо", – посетовала звезда. Она рассказала, что пришла с ингаляции. По словам артистки, она читает все записки от неравнодушных россиян, которые ей передают, и очень им благодарна.
Представитель Марины Хлебниковой ранее попросил народ дождаться официального заявления певицы. Напомним, в НИИ им. Склифосовского вокалистка была доставлена 18 ноября с ожогом второй степени, после пожара в своей столичной квартире. Впереди звезду ждет долгое восстановление.
В клинике отметили, что Марина Хлебникова, – одна из их самых дисциплинированных пациенток. Представитель больницы отдал должное ее силе духа.
Как писали "Дни.ру", есть две версии случившейся трагедии. По одно из них, возгорание произошло в жилье артистки из-за непогашенной сигареты, по другой – из-за неисправности электрической проводки.