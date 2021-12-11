"Стресс и депрессия": располневшая Аллегрова резко сдала

Ирина Аллегрова долгое время не выходила в свет. Психолог Яна Лангер проанализировала ее внешний вид.

После того, как объявили о пандемии, Ирина Аллегрова перестала появляться на публике и отказалась от сцены и зрителей. Но она сделала исключение лишь для одного мероприятия – "Песни года". Певица исполнила композицию "Имя твое" вместе с композитором Игорем Крутым.

Многих удивил не только выбор репертуара, но и внешний вид блондинки. Артистка, как кому-то показалось, поправилась. А еще место красивых и аккуратных платьев, в которых ее привыкли видеть, заняла мешковатая одежда. В воздухе повис вопрос, нет ли у звезды каких-то психологических проблем. Ведь она резко сменила имидж и, возможно, запустила себя, раз набрала лишние килограммы.

"Конечно, может иметь стресс и депрессию, несмотря на ее медийность. Мы можем только догадываться, что стало причиной. Это уже не так важно. Затяжная депрессия и стресс являются причиной набора веса. В стрессовой ситуации организму требуется энергия и человек подсознательно начинает употреблять пищу и высококалорийные продукты", – дала комментарий Яна Лангер.

Психолог встал на сторону исполнительницы. Он понимает, почему знаменитость вдруг стала носить наряды, о которых раньше и не думала.

"Чтобы скрыть лишний вес, ничего не остается, кроме как поменять имидж, что мы и наблюдаем", – объяснил эксперт.