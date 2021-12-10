Элджей отсудил деньги после развода

Музыкант одержал победу над компанией "Рок арт медиа" (ООО "РАМ") из Башкирии, которая отменила его концерты в Екатеринбурге, Перми и Уфе. Организатор выступления не заплатил аванс звезде от проданных билетов.
По данным телеграм-канала Mash, рэпер Элджей отсудил 702,5 тысячи рублей. Адвокаты знаменитости требовали компенсацию в размере 8,7 миллиона рублей, но певцу пришлось довольствоваться неустойкой за просроченный аванс.
Компания находится в Уфе. Концерт рэпера Элджея в Перми должен был пройти в мае, но, по имеющимся данным, не состоялся из-за очень низкой реализации билетов, вызванной последствиями пандемии.
Как писали "Дни.ру", минувшим летом у артиста были проблемы с законом. В столице его остановили стражи порядка и оформили в отношении него протокол. Тогда суд лишил Элджея водительских прав на полтора года и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Его поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
А недавно выяснилось, что рэпера подозревают в пропаганде наркотиков. На музыканта составили протокол.