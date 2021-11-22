Третий раз за полгода: у Элджея возникли проблемы с законом

После развода с ведущей Анастасией Ивлеевой у рэпера Элджея все чаще случаются проблемы с законом. На этот раз его обвинили в серьезном правонарушении.
В Зюзинский районный суд Москвы поступил протокол о пропаганде наркотиков рэпером Элджеем. Речь идет о скандальных и противоречащих закону клипах и песнях артиста. По данному факту суд зарегистрировал материал, пишет URA.RU.
Стоит отметить, что уже второй подобный инцидент. Месяц назад в суд уже поступал аналогичный протокол в отношении рэпера Элджея. Тогда его тоже обвиняли в пропаганде наркотиков.
На этот раз Элджею вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от пяти до 30 тысяч рублей.
"Дата рассмотрения дела пока не назначена", – приводит РИА Новости сообщение суда.
Напомним, летом этого года у Элджея тоже были проблемы с законом. В Москве его остановили полицейские и оформили в отношении него протокол.
Тогда после проверки суд лишил Элджея водительских прав на полтора года и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
Артиста поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Элджей отказался от медицинского освидетельствования, после чего полицейские обратились в прокуратуру. Выходит, что это уже третий прецедент проблем с законом у Элджея за полгода.