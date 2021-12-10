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Шоу-бизнес
"Сопельки": лысеющую Собчак жестко приложили

"Сопельки": лысеющую Собчак жестко приложили

Скандальный блогер Лена Миро резко раскритиковала внешний вид Ксении Собчак. Она заявила, что теледива похожа на ее лысого дедушку.
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Обозревательница уверена, что ведущая прячет лысеющую голову под накладными прядями. Она дотошно изучила последний снимок Ксении Собчак и пришла к выводу, что она страдает от потери волос. Именно этим Лена Миро объяснила странные прически журналистки.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Блогер рассказала, что ее лысый дедушка вместо того, чтобы побрить всю голову, зачесывает остатки волос на одну сторону, пряча лысину. Лена Миро считает, что звездная блондинка делает также.

Автор полагает, что Ксения Собчак скрывает большие залысины под накладными волосами. Лена Миро убеждена, что это только усугубит проблему знаменитости. По словам блогера, залысины телеведущей "доползли" уже до макушки. Она отметила, что у теледивы при некоторых ракурсах светится кожа черепа.

"Куда на такие сопельки еще и пряди цеплять?", – недоумевает Лена Миро.

Ранее Ксения Собчак посетила светское мероприятия в оригинальном, но непотребном виде. Ведущая продемонстрировала публике свою грудь. Реакция россиян не заставила себя долго ждать. Некоторые пришли к выводу, что с таким бюстом надевать микротоп – не самое разумное решение. Но были и те, кто похвалил теледиву за смелость.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 06:51 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
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