Изрезанная 58-летняя Мур вызвала оторопь: Верни себе лицо!

Внешний вид знаменитости уже долгое время крайне огорчает ее поклонников. Она перестала быть похожей на себя.

В Сети уже долгое время обсуждают тот факт, что Деми Мур начала злоупотреблять пластическими операциями. Видимо, в какой-то момент звезду серьезно напугал тот факт, что ее тело и лицо уже не выглядят так, как раньше, а потому она решилась на крайние меры. Публика полагает, что артистка изменилась далеко не в лучшую сторону.

Недавно в сердце Англии прошла очередная модная премия. На красной дорожке можно было встретить всех самых именитых моделей и артистов разных жанров. Одной из участниц церемонии стала и Мур. В отличие от многих коллег, дива до сих пор не стесняется оголять шею и плечи. Она блистала в расшитом кристаллами платье от элитного бренда Fendi.

При этом, если к прекрасному вкусу артистки претензий ни у кого не оказалось, то ее лицо просто ужаснуло даже cамых преданных почитателей. Судя по всему, Деми Мур снова решилась на пластическую операцию и подтяжку. Ее скулы стали еще более выступающими, а улыбка и вовсе перестала быть естественной. В Сети артистку уже сравнили с известным злодеем, Джокером.

"Верни себе лицо!", "Какой кошмар, зачем красивой женщине такие крайности", "Похожа на Джокера", "Почему легендам не найдут хороших хирургов?", "Стоит сменить специалиста", "Выглядит грустно", "Такие волосы и такое лицо", "Как можно было сделать с ней это?" – ужаснулись поклонники в надежде, что звезда мирового кино услышит их. Однако ее, видимо, все устраивает.

