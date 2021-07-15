Сверкнувшая прелестями Деми Мур оттянулась на пляже

Голливудская звезда разделась на отдыхе. Деми Мур продемонстрировала фигуру.

Американская актриса Деми Мур в свои 58 лет выглядит потрясающе. Популярная брюнетка, как хорошее вино, с годами становится только лучше. Кинодива уверенно смотрит в зеркало, наслаждаясь собственным отражением. Поклонники никак не могут разгадать секрет молодости Деми Мур и без остановки восхищаются ее внешними достоинствами. Новый пост артистки в "Инстаграм" произвел на ее фанатов сильный эффект.

Знаменитость разместила несколько фотографий с отдыха в Греции. Там она греется на солнце вместе с дочерью Румер от Брюса Уиллиса. Деми Мур снялась в миниатюрном черном бикини, отразившем прелести фигуры. На одном из снимков звезда фильма "Стриптиз" позирует на фоне Эгейского моря в солнцезащитных очках, подняв руки к голове. Готовимся к еще одному дню в раю", — подписала публикацию актриса.

Пользователи Сети осыпали артистку приятными комментариями. Они адресовали женщине бесчисленное количество комплиментов и добрых слов. Народ из разных стран мира пришел в шок от визуальной привлекательности светской львицы. "Просто вау", "Вы выглядите феноменально", "Боже, как вы хороши", "Горячая леди", "Прекрасная и сексуальная", "Шик!", "Фигура мечты", "Фантастическая. Как всегда", "Превосходные гены", "Идеальное тело", — написали впечатленные люди.

