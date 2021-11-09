"Кровь не вода": Орбакайте стала копией Пугачевой

50-летняя певица активно ведет свой микроблог, где делится новостями из личной жизни. На сей раз звезда опубликовала фото на фоне осеннего пейзажа. "То березка, то рябина, куст ракиты над рекой…", – подписала кадр Кристина Орбакайте.
Артистка предстала в утепленной куртке, накинув на голову капюшон. Снимок вызвал горячее обсуждение у фолловеров. Большинство сошлись во мнении, что знаменитость с каждым годом становится все больше похожа на Аллу Пугачеву.
"Я с первого взгляда сразу Алла Борисовна. Со второго взгляда Кристина. Ну очень похожи", "Как на маму похожа", "Кровь не вода", – высказались подписчики. Поклонники осыпали исполнительницу комплиментами, отметив, что певица никогда не кичилась своим звездным происхождением.
Напомним, ранее Кристина Орбакайте поведала, что у ее дочки Клавдии бывают проблемы с домашним заданием. Девочка пошла по стопам звездных родственников – она поет на трех языках. Однако со школьной программой иногда возникают сложности.
Как писали "Дни.ру", недавно певица поделилась кадром из спортзала, где позирует в форме рядом с боксерской грушей. Судя по всему, дочь Аллы Пугачевой нашла новое увлечение и решила заняться единоборствами.
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