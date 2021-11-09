"Температура 41": Лежащую при смерти дочь Долиной нашли в логове тараканов

В молодости Лариса Долина перенесла немало бед, касающихся здоровья. Во время беременности у звезды открылось кровотечение прямо на сцене. Скорую ждали слишком долго, певица чуть не потеряла ребенка. А когда ее дочь Ангелина появилась на свет, жизни малышки снова грозила страшная опасность.
На третий день после родов наследницу Ларисы Долиной забрали медики с диагнозом "желтуха". Девочку увезли в неизвестном направлении и певице пришлось выискивать ее местоположение. На это взволнованной матери потребовалось восемь часов активных поездок по Москве.
"В итоге нашли ее в Морозовской больнице в жутком боксе, полном тараканов. Температура сорок один, и никого рядом!" — поделилась воспоминаниями Лариса Долина.
Учинив скандал, артистка сумела пробраться к новорожденной и просидела рядом с ней сутки. По словам звезды, ребенок отощал и умирал, а медперсонал отказывался сбивать температуру. Лариса Долина не выдержала и тайно выпрыгнула с ребенком в окно с первого этажа.
Добравшись до дома, знаменитость вызвала врача, который установил причину желтухи у ребенка. Оказалось, что болезнь настигла девочку из-за гемолитического нарушения, резус-конфликта. У Ларисы Долиной резус-фактор был положительный, а у отца Ангелины отрицательный.
Звезда положила все силы на то, чтобы ребенок остался жив. Ее старания не прошли даром: малышка начала хорошо питаться и избавилась от недуга. Лариса Долина вскоре оставила Ангелину на попечение своих родителей, так как ей нужно было много работать, чтобы прокормить семью.
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