"Грустно и одиноко": дочь рассказала о тяжелом разводе Долиной

Лариса Долина сегодня очень близка со своей единственной дочерью Ангелиной.

С некоторых пор родственницы даже живут вместе: помогают друг другу в бытовых вопросах и воспитывают дочь Ангелины – Сашу. Впрочем, так было не всегда. Лина решилась переехать к матери после тяжелого развода Ларисы Долиной с бас-гитаристом Ильей Спицыным.

В интервью "Каравану историй" наследница певицы рассказала, что она сама настояла на переезде, когда стало понятно, что семейная жизнь Лариса Александровны разрушилась.

"Видела, что ей грустно и одиноко," – рассказала Ангелина о состоянии матери во время развода.

Народная артистка положительно отреагировала на предложение дочери, тогда Ангелина с ребенком сначала переехала на дачу к матери, а затем женщины все вместе перебрались в московскую квартиру.

Таким образом дочь с внучкой помогли Долиной пережить трудный период в личной жизни. К тому же, когда женщины пообвыклись, у них открылись новые горизонты взаимопонимания. Теперь Ангелина очень рада, что может быть рядом и помогать матери. Когда певица решила худеть, дочь готовила ей специальную еду. Когда в пандемию артистка лишилась домработницы, наследница стала убирать в доме – все это приносит Ангелине настоящее удовольствие.

Сама же Лариса Долина души не чает в дочери и внучке. Певица счастлива из-за того, что может проводить с наследницами много времени, и часто берет их с собой на светские мероприятия.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что откачавшая жир Лариса Долина помолодела на 20 лет.