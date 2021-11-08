Возбужденные пенсионерки извели 37-летнего Шаляпина: Еле на ногах стоят

Исполнитель давно и серьезно поражает публику. Все дело в том, что харизматичный и яркий, он постоянно выбирает женщин сильно старше своих лет.

Ситуацию широко обсуждают в Сети уже много лет. Многим дамам не дает покоя тот факт, что у них просто нет шансов на сердце Прохора Шаляпина, так как из всех молодых красоток он выбирает представительниц прекрасного пола, которые сильно старше него. Сам певец не скрывает своих пристрастий. Он отметил, что в отношениях со зрелыми женщинами ему находиться гораздо проще.

Артист вспомнил, что однажды выступал в доме престарелых. Тогда, видимо, его предпочтения сыграли ему на руку, так как он почувствовал себя "на конкурсе красоты". Судя по всему, обделенные вниманием женщины решили, что знаменитость может забрать кого-то из них с собой, а потому облачились в лучшие наряды и сделали праздничный макияж.

При этом внимание пенсионерок порой удивляет даже самого Прохора Шаляпина. Он рассказал, что на одном из больших выступлений к нему подошла дама в возрасте с одним единственным вопросом. Ее интересовало, развелся ли артист со своей немолодой избранницей.

Сам Шаляпин нисколько не стесняется. Он убежден, что у каждого свои вкусы, а потому ко всему относится спокойно. Артист подчеркнул, что шутки на эту тему не закончатся никогда, но он принимает их с юмором и вовсе не обижается на публику.

